محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على أنه تم بدء العمل بكافة اللجان الانتخابية في موعدها منذ التاسعة صباحا دون أي معوقات.
وحث محافظ القاهرة المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس النواب وممارسة حقهم الدستوري باختيار المرشح الذي يريدونه دون تدخل من أحد مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات "واجب وطني" على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.
وشدد محافظ القاهرة على أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس النواب يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ القاهرة: انتظام العمل باللجان الانتخابية في اليوم الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.