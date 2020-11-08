وزير خارجية فرنسا يصل القاهرة في زيارة رسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، جان إيف لودريان، وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، في زيارة رسمية للبلاد يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين لبحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين مصر وفرنسا، ولا سيما ليبيا، فضلًا عن عملية السلام في الشرق الأوسط والتطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقالت مصادر بالمطار إنه تم إنهاء إجراءات وصول الوزير الفرنسي باستراحة كبار الزوار، وكان في استقباله عدد من المسئولين، وأعضاء السفارة الفرنسية بالقاهرة.

يذكر أن موقع وزارة الخارجية الفرنسية الرسمي ذكر أنه من المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي - لودريان بشكل خاص مع نظيره سامح شكري، وزير الخارجية المصري.