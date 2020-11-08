شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات أمنية مشددة بشمال سيناء لليوم الثاني علي التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت قوات الشرطة من إجراءاتها لليوم الثاني علي التوالي بمناسبة الانتخابات البرلمانية، حيث شهدت محيط اللجان إجراءات أمنية مشددة.

وواصلت قوات الشرطة إغلاق الطرق المؤدية ألي اللجان عن طريق المصدات الحديدية بجانب إغلاق الشوارع الفرعية بمحيط اللجان من الجهات المختلفة ، وفتح محاور مرورية جديدة.

وتضم شمال سيناء لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا.

كما تضم محافظة شمال سيناء دائرتين مخصص لهما مقعدين فردي و5 مقاعد قائمة ، يتنافس عليهم 41 مرشحًا "31 مرشحًا علي المقعدين الفردي و10 مرشحين علي المقاعد المخصصة للقائمة.