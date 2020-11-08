شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تواصل تطهير وتعقيم لجان انتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري والهلال الأحمر المصري ومجالس المدن تطهير وتعقيم لجان انتخابات مجلس النواب ، طبقًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوقيع الكشف علي المواطنين قبل دخول اللجان عن طريق الكواشف الحرارية ومنع دخول الناخبين إلا بعد ارتداء الكمامات الواقية.

بدوره أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة،محافظ شمال سيناء، أن المحافظة تضم لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا.

كما تضم محافظة شمال سيناء دائرتين مخصص لهما مقعدين فردي و5 مقاعد قائمة ، يتنافس عليهم 41 مرشحًا "31 مرشحًا علي المقعدين الفردي و10 مرشحين علي المقاعد المخصصة للقائمة.