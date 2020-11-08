لسوء الأحوال الجوية محافظ البحيرة يُعطَّل الدارسة.. ورئيس جامعة دمنهور يعلن استمرارها

شكرا لقرائتكم خبر عن لسوء الأحوال الجوية محافظ البحيرة يُعطَّل الدارسة.. ورئيس جامعة دمنهور يعلن استمرارها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن تعطيل الدراسة فى المدارس والمعاهد الأزهرية، اليوم الأحد 8 نوفمبر 2020، بسبب سوء الأحوال الجوية في المحافظة، بينما قرر الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور عن استمرار الدراسة في الجامعة.
وقال المحافظ إن القرار يأتى حرصًا على سلامة الطلاب والمعلمين وحرصًا، واستثنى من القرار القيادات وأطقم العمل اللازمين لإزالة آثار تراكمات الأمطار وفقا لاحتياجات المدراس.
وأصدرت المحافظة بيانًا تهيب فيه بالمواطنين التزام المنازل وعدم الخروج إلى في حالة الضرورة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء أثناء السير في الشوارع، مع توخى الحذر أثناء السير على الطرق السريعة.
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