شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق لجمهورية شبين استعداداً للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين بقيادة الكابتن ابوالعنين شحاته على خوض معسكر مغلق يوم الثلاثاء المقبل ولمدة أسبوع استعداداً لإنطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز (ب) والمقرر انطلاقه يوم 25 نوفمبر المقبل .. يشمل المعسكر مبارتين وديتين مع بني سويف والترسانة .. كل التوفيق لفريقنا الحبيب في المرحلة القادمة .. الوضع في مصر

اصابات 108,962

تعافي 100,239

وفيات 6,355

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