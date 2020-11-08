شكرا لقرائتكم خبر عن التدريب على خطط الطوارئ.. برنامج تدريبي للعاملين بمياه المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أهمية تنفيذ خطة التدريب لتشمل جميع التخصصات التي تؤدى إلى رفع كفاءه العاملين بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحي. وأشار إلى ضرورة الاستعداد الكامل لكافة الظروف والازمات الطارئة والتي تسهم بشكل كبير في الحفاظ على الأفراد والممتلكات والبيئة المحيطة. وذكر قيام الإدارة العامة للتدريب بالتنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية بعقد برنامج تدريبي بعنوان «التدريب على خطط الطوارئ» لعدد 34 من العاملين بأفرع الشركة خلال الفترة من 1 نوفمبر حتي 5 نوفمبر 2020 تضمن التدريب على خطط الطوارئ مثل حدوث حريق والتعامل مع تسرب الكلور وإنقاذ مصاب من مكان مغلق. الوضع في مصر

اصابات 108,962

تعافي 100,239

وفيات 6,355

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