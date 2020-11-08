شكرا لقرائتكم خبر عن سوء الأحوال الجوية يتسبب في إخلاء عمارة بالبحيرة بعد سقوط أجزاء منها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب سوء الأحوال الجوية في سقوط شرفة عمارة في مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود بإخلاء العمارة حرصًا على حياة السكان.

وكانت العمارة التابعة لهيئة الأوقاف سقط جزء من شرفة الطابق الأخير في الشارع نتيجة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، وقامت لجنة برئاسة محمد كجك، رئيس المدينة، بالاشتراك مع مركز شرطة إيتاى البارود وإدارة الحماية المدينة في المدينة، ومندوب عن هيئة الأوقاف، بإخلاء العمارة من السكان،

وقال رئيس المدينة ان تلك العمارة صدر لها قرار ترميم من لجنة المنشات الآيلة للسقوط العام الماضى، وتسكنها 3 أسر وعيادة طبيب، وهى مملوكة لهيئة الأوقاف وستقوم الهيئة بتوفير أماكن بديلة لتلك الأسر خلال فترة ترميم العمارة، كما قامت الوحدة المحلية بالتنسيق مع مركز الشرطة بإخلاء المنطقة اسفل العمارة من الباعة الجائلين حرصًا على سلامتهم.