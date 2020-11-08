شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: إزالة فورية لحالتين تعدي علي الأراضي الزراعية بمركز أشمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على تكثيف الحملات والتصدي بكل حزم لمنع التعديات على الأراضى الزراعية خلال فترة انتخابات مجلس النواب واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمتابعة ورصد أية تعديات مخالفة والتصدى بكل حسم للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص حفاظاً على حق الشعب وفرض سيادة القانون تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

حيث كشف محافظ المنوفية عن تنفيذ إزالة فورية لحالتين تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 300 م2 بقري طليا وصراورة التابعة لمركز ومدينة أشمون وذلك خلال اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب، هذا فضلاً عن إزالة 3 حالات تعدي في صباح اليوم، مؤكداً على أنه لا تهاون في حق الدولة والتصدى بقوة لأى تعديات تتم على أرض المحافظة.

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