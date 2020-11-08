94% من القراء يؤيدون زيادة المشروعات ذات العمالة الكثيفة حل أزمة البطالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة المشروعات ذات العمالة الكثيفة لحل أزمة البطالة، أيد غالبية القراء مطالب زيادة المشروعات ذات العمالة الكثيفة لحل أزمة البطالة.

الاستطلاع وأيد 94% من القراء مطالب زيادة المشروعات ذات العمالة الكثيفة لحل أزمة البطالة، بينما رفض 6% من القراء مطالب زيادة المشروعات ذات العمالة الكثيفة لحل أزمة البطالة.

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