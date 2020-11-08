شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تتسبب فى مصرع سيدة بمحافظة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت الأمطار وسوء الأحوال الجوية في مصرع سيدة صعقًا بالكهرباء أثناء ملامستها عمود كهرباء أثناء سقوط الأمطار في مركز بدر بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، اخطارًا من مركز شرطة بدر بوصول «آمال .ع» 50 سنة، إلى مستشفى بدر المركزى، جثة هامدة.

وتبين من الانتقال أنه أثناء سير السيدة في الشارع خلال سقوط الأمطار لامست عمود كهرباء مما أدى إلى وفاتها نتيجة الصعق الكهربائى.

تحرر محضرًا بالحادث، وتم ايداع الجثة في ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي بدر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وشهدت محافظة البحيرة منذ ظهر السبت موجة من الأمطار الشديدة أدت إلى حدوث تراكمت كبيرة في مياه الأمطار في شوارع قرى ومدن المحافظة.

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