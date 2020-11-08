القاهرة 25 والأقصر 28 ... «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الأحد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم الأحد ، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر. والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على المحافظات ، وتصل درجة الحرارة في القاهرة ل 25 درجة مئوية ، و كاترين أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية 18 ، أما شلاتين فتصل العظمى لأعلى درجة وهي 31 مع انخفاض درجات الحرارة على كل مدن جنوب البلاد لأقل من 30 درجة مئوية ، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين حيث تسجل 08 درجات مئوية. والجدول الآتي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر : المدينة المتوقعة - عظمي صغرى القاهرة 25 17 الاسكندرية 25 18 وادي النطرون 26 17 طنطا 25 18 شبين الكوم 25 18 دمنهور 24 19 بلطيم 24 19 مطروح 21 17 السلوم 22 18 سيوة 25 13 بورسعيد 24 17 دمياط 22 19 الزقازيق 25 18 المنصورة 25 18 الإسماعيلية 25 16 السويس 24 19 العريش 24 16 رفح 24 17 رأس سدر 24 18 نخل 23 12 نويبع 26 Advertisements 20 طابا 24 17 كاترين 18 08 الطور 27 19 شرم الشيخ 28 22 الغردقة 27 21 مرسى علم 28 22 الفيوم 25 17 بني سويف 25 17 المنيا 25 15 أسيوط 26 16 سوهاج 26 16 قنا 27 17 الأقصر 27 17 أسوان 28 18 ادفو 27 19 أبوسمبل 27 19 الوادي الجديد 27 14 شلاتين 31 22 أبورماد 28 24 حلايب 29 25 رأس حدربة 30 24 الوضع في مصر

اصابات 108,962

تعافي 100,239

وفيات 6,355

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