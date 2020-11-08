شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس الـ٣ أيام المقبلة... طقس معتدل وتراجع الأمطار الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة ، وتشير التوقعات الى سقوط أمطار مختلفة الشدة على العديد من محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية والقاهرة ، وتنحصر فرصة سقوط الأمطار خفيفة ومتوسطة الثلاثاءعلى شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية ، اليوم الأحد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبري وفرص سقوط المطر ( 40 % تقريباً ) .

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري ( البحيرة – كفر الشيخ ) وفرص سقوط المطر ( 40 % تقريباً ) .

وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية احياناً على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ( السلوم – مطروح – الاسكندرية –) وفرص سقوط المطر ( 80 % تقريباً )، ومتوسطة على السواحل الشرقية ( بورسعيد – العريش ) وفرص سقوط المطر ( 60 % تقريباً ).

وفرص لأمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد ( الفيوم – بني سويف – المنيا ) ( 30 % تقريباً )، وعلى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر حلايب وشلاتين ( 40 % تقريباً ) .

كما يتوقع الخبراء طقس معتدل على كافة أنحاء البلاد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد لطيف على جنوب سيناء .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «25- 17»، الإسكندرية «25 – 18»، قنا «27- 17»، الأقصر «27– 17»، أسوان «28– 18».

أماغداً الاثنين فيسود طقس معتدل على كافة الانحاء لطيف على السواحل الشمالية الغربية ، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء .

ويتوقع الخبراء فرص أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق شمالاً على الوجه البحري (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية – المنوفية – الشرقية ..... ) بفرصة ( 40 % ) ، متوسطة الى غزيرة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية ( مطروح – السلوم ) ، متوسطة على مناطق من ( الاسكندرية – سيدي عبد الرحمن – الضبعة – رشيد – بلطيم ... ) بفرصة ( 50 % ) ، خفيفة على بعض مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ( حلايب – شلاتين – رأس بناس ... ) بفرصة ( 40 % ) .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على : القاهرة الكبرى«25 – 16»، الوجه البحرى «25 – 17»، السواحل الشمالية الغربية «23 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «26– 20»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «29- 24»، شمال الصعيد «26 – 16»، جنوب الصعيد «28 – 18» درجة مئوية.

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أما بعد غدً الثلاثاء فيسود طقس معتدل على كافة الانحاء لطيف على السواحل الشمالية الغربية .

والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء .

وهناك فرصة لأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الوجه البحري شمالاً ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة ) ( 40 % ) ، متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية (الاسكندرية – الضبعة - رشيد – بلطيم ) ( 50 % ) .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«25 – 17»، الوجه البحرى «25 – 17»، السواحل الشمالية الغربية «23 – 20»، السواحل الشماليةالشرقية ووسط سيناء «26 – 21»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «29 – 24»، شمال الصعيد «26 – 17»، جنوب الصعيد «28 – 19» درجة مئوية .