شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تفرض رقابة مكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية فى الحضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكثف وزارة التضامن الاجتماعى حاليا حملات مفاجئة على حضانات الأطفال التى تم إعادة فتحها مره أخرى على أن تقوم كل حضانة ترغب فى إعادة الفتح التقدم للإدارة الاجتماعية التابعة لها والتوقيع على إقرار بالالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة وفى حالة عدم الالتزام تعرض الحضانة نفسها لإلغاء الترخيص وذلك بالتزامن مع دخول العام الدراسى الجديد.

وكشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، أنه تم فتح ما يقرب 3200 حضانة فى مختلف المحافظات حتى الآن، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الأطفال، من إجمالى ما يقرب من 14 ألف حضانة منتشرة على مستوى الجمهورية والتأكد من كافة الشروط الخاصة بإعادة فتح الحضانات وفقا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بالاستمرار فى المتابعة والتأكيد على وجود لجان للرقابة والمتابعة فى كل محافظة يشرف عليها مدير مديرية التضامن وتضم فى عضويتها ممثلى إدارات الاسرة والطفولة.

كما يقوم فرق التدخل السريع لأى طوارئ، وأيضا لجان الضبطية القضائية وفى حال وجود أى مخالفات أو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بإعادة فتح الحضانات يتم إغلاق الحضانة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وانه تم غلق 4 حضانات فى محافظات القليوبية وبورسعيد والبحر الأحمر لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية.