شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تؤكد انتظام الدراسة بنظام " التعليم الهجين " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود علم الدين ، المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة ، انتظام الدراسة على مستوى الكليات الجامعة بنظام التعليم الهجين الذى يمزج بين التعلم عن بعد من خلال منصة جامعة القاهرة العالمية "بلاك بورد" والتى تتيح الخدمات التعليمية للطلاب من خلال رفع المقررات الدراسية وإمكانية عقد المحاضرات اون لاين ، بالإضافة إلى تطبيق نسبة الحضور التى تم وضعها للتعلم المباشر بالحرم الجامعى .

وأضاف الدكتور محمود علم الدين، فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 " أن الجامعة تطبق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة وذلك فى سبيل تحقيق درجة الامان والحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة ، حيث تم التشديد من جانب رئيس الجامعة على أهمية تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا خلال أيام حضور الطلاب إلى الجامعة .

وأشار المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة ، إلى أنه تم تكليف الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل دقة داخل الحرم الجامعى واتخاذ ما يلزم تجاه المخالفين لذلك .

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كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، شدد على ضرورة التنبيه مجددًا بالإهتمام بالنظافة العامة ونظافة البيئة المحيطة، والإلتزام باستخدام الكواشف الحرارية على الجميع، وإرتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بما لايقل عن مترين بين كل فرد والآخر، والتطبيق الصارم والدقيق لإجراءات مكافحة العدوى لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور محمد الخشت، على العمداء، رفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بُعد من خلال منصة الجامعة الذكية، واتخاذ مايلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها.