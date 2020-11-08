تعرف على خطة "كهرباء الإسكندرية" لمواجهة الطقس السيئ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس مدحت فودة خطة لممواجهة التقلبات المناخية لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين والمنشأت الخدمية ، وتضمنت خطة الشركة .
1- إجراء الصيانة الوقائية لأكشاك وغرف المحولات والشبكات الهوائية وعلب كابلات الجهد المنخفض لسرعة تلافي أى ملاحظات على المهمات الكهربية و ذلك من خلال صيانة المهمات الكهربية و إحكام غلق الأبواب وسد الفتحات لمنع دخول مياه الامطار والزواحف داخل غرفة المحولات
2- صيانة للخطوط الهوائية -الجهد المتوسط من (موصلات وعوازل واحلال اعمدة) .
3- صيانة السكاكين الهوائية .
4- صيانة لوحات التوزيع .
5- صيانة حجرة و كشك محولات.
6- صيانة علب التوزيع.
7- صيانة الشبكة الهوائية – الجهد المنخفض .
8- تشكيل دوريات راجلة من فرق صيانة الخطوط لمراجعة حالة الأبراج والقواعد الخرسانية للخطوط وتأمينها بالساحل الشمالي وقرى أبيس قبل بداية موسم الشتاء .
9- تجهيز فرق طوارىء مجهزة بالسيارات والاجهزة فى جميع التخصصات (تشغيل – وقاية – اختبارات الجهد العالى – تحديد اعطال – اصلاح كابلات – صيانه واصلاح خطوط هوائية) وذلك على مدار 24 ساعه للتدخل الفورى في حالة حدوث أى أعطال بالشبكة.
10- مراجعة جميع وحدات الديزل المتنقله (بالادارة العامة للطوارئ ) ويتم الدفع بهم لتأمين المناطق الاستراتيجية والحيوية فى حالات الازمات الطارئة لا قدر الله ، حيث تمتلك الشركة عدد 30 وحدة ديزل للطوارئ بقدرة 9640 ك.ف.أ يتم الدفع بها فى حالة انقطاع.
11- تخصيص غرفة عمليات بالديوان العام بالشركة على مدار 24ساعة مخصص لها التليفونات ارقام (4960703 – 3923905) ؛ ويمكن لأى مشترك الأتصال بغرفة العمليات للأبلاغ عن أى اعطال ، هذا بخلاف مركز تلقى البلاغاتCall Center على الرقم الساخن (121) ، كما يتم إستقبال بلاغات النجدة على جهاز التترا .
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