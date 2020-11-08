شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء فعاليات معرض الكتاب القبطى فى الكاتدرائية المرقسية 18 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى الأربعاء 18 نوفمبر الجارى ، فعاليات معرض الكتاب القبطي ، المقام فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة 40 دار نشر ، تحت رعاية أسقفية الشباب برعاية الأنبا موسى أسقف الشباب، وإشراف قداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية .

ويتزامن المعرض هذا العام مع ذكرى مرور 8 سنوات على تجليس البابا تواضروس الثانى، بطريركا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقد كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت في وقت سابق لها، تفاصيل استمرار الخدمات والقدسات والأنشطة الكنسية خلال الفترة المقبلة.

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وبدءا من 1 نوفمبر الجاري، أعلنت الكنيسة أنه في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على المواطنين من خطر انتقال العدوى، تقرر إقامة القداسات بكافة كنائس الكرازة المرقسية، على ألا تزيد نسبة المشاركين فيه عن 25% من سعة الكنيسة (أي فرد واحد فقط في كل دكة)، مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية الاحترازية، ويمكن تقليل هذه النسبة وفقًا للوضع الصحي الخاص بكل إيبارشية، وينطبق ذلك أيضًا على الخدمات التالية، صلوات الأكاليل والجنازات، المعاهد والمراكز التعليمية الكنسية بكافة مستوياتها وأشكالها».

وبحسب بيان الكنيسة، يسمح باستمرار خدمة مدارس الأحد والاجتماعات بالقطاعات الرعوية التابعة لقداسة البابا بالقاهرة والإسكندرية بنسبة 25%، ويترك للآباء المطارنة والأساقفة تقدير الموقف، كل في إيبارشيته، وفقًا للوضع الصحي بكل إيبارشية، سواء بالاستمرار الجزئي أو الإيقاف التام لحين تحسن الأوضاع".