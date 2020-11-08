شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تؤكد منع الكمامة لتناثر الرذاذ المحمل بكورونا.. وتشدد على أهمية ارتدائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة ارتداء الكمامات للحماية من عدوى كورونا، مؤكدة أن الكمامة تمنع تناثر الرذاذ عند العطس أو السعال، وشددت وزارة الصحة والسكان على أهمية الحرص على ارتدائها مع الحفاظ على التباعد البدنى والاهتمام بالنظافة الشخصية.

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أكد أن فيروس كورونا مرض معدى ومنتشر في كل العالم وخلق أزمة عالمية، قائلاً: "الفيروس ما زال موجود، وإذا كانت مصر حققت نتائج طيبة في الفترة الماضية، لكن في كل الأحوال ما زال لدينا إصابات بالفيروس وهناك تزايد في حالات الإصابة، وهناك حالات تحتاج العلاج وحالات تحتاج الدخول للمستشفى".

وأضاف مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية خلال لقائه بتليفزيون الخليج 365: "أي فعاليات أو تجمعات او احتفالات لا تلتزم بمعايير الوقائية يجب مقاطعتها، لأن نشر أي فعالية تتضمن حشد يجعل الناس يقولون طالما التليفزيون نشر هذا فكدة الوضع أصبح مستقر في فيروس كورونا وهذا خطأ كبير"، لافتاً إلى أن الحكومة أعلنت أي شخص لن يلتزم بارتداء الكمامة في الأماكن العامة أو الحكومية أو وسائل النقل العامة سيدفع الغرامة، مشدداً على أن الالتزام بالإجراءات الوقائية، والوقاية تغنى عن العلاج وتغنى عن البقاء في المنزل وتغنى عن حدوث مشكلات صحية.

وقال عوض تاج الدين: "الحل الذى نملكه في الوقت الحالي بتقليل انتشار المرض هو اتباع الوسائل الوقائية والحرص على التباعد الاجتماعى واستخدام الكمامات، يجب علينا جميع الالتزام بالإجراءات الوقائية لأن عدم الالتزام يعنى زيادة حالات الإصابات وحدوث مشكلات، الإجراءات الاحترازية هى الوسيلة الوحيدة المضمونة للحد من انتشار المرض".