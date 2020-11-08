شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن لأنصار ترامب: أتفهم خيبة أملكم.. لكن الوقت حان لنستمع لبعضنا البعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن رسالة خاصة لأنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، قائلاً فى كلمته بخطاب النصر فى ولاية ديلاوير "أتفهم خيبة أملكم، لكن الوقت حان لنستمع إلى بعضنا البعض.

وأضاف بايدن فى خطاب، أن الأمريكيون يواجهون معركة فى مكافحة الوباء، واستعادة الكرامة وغير ذلك من التحديات، مؤكداً أنه سيعلن عن فريق مستشارين انتقاليين يوم الاثنين المقبل لوضع خطة قائمة علي العلم.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ، إن الأمريكيين قدموا النصر الساحق، مؤكداً أن حصوله على 74 مليون صوتاً يفوق أي مرشح آخر فى تاريخ الولايات المتحدة، متعهداً بأن يكون رئيساً يسعي للوحدة ، لا يرى ولايات حمراء وزقاء، وأن يكون رئيساً لا يقسم الأمريكيين.

بايدن الذي استطاع حسم سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 290 صوتاً، من أصوات المجمع الانتخابي، قال فى خطاب النصر، أمام آلاف من أنصاره فى ولاية ديلاوير فجر الأحد: سعيت إلى هذا المنصب لاستعادة روح أمريكا، وإعادة بناء العمود الفقري للبلاد وهو الطبقة المتوسطة.

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وقبل إلقاء خطابه، قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن إنها أول امرأة فى هذا المنصب، إلا أنها لن تكون الأخيرة، مشيرة فى خطاب النصر الذي القته فى ولاية ديلاوير منذ قليل إلى أن لكل فتاة وامرأة امريكية الحق فى الحلم.

وأضاف هاريس إن الديمقراطية ليست حالة أو وضع وإنما سلوك وتحرك، مؤكدة فى خطاب النصر منذ قليل فى ولاية ديلاوير أن الناخبين الذين اختاروها وجو بايدن، استعادوا "روح أمريكا التى كانت علي المحك".

وأضافت هاريس التي تعد أول امرأة، تتولي المنصب ، وأول مسئول من أصول آسيوية ـ أفريقية يكون نائباً للرئيس فى الولايات المتحدة، موجهة حديثها للناخبين : لقد أرسلتم رسالة واضحة، أنتم اخترتم الأمل والوحدة والكرامة والعلم والحرية والحقيقة.. انتم اخترتم جو بايدن، الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية.

ووجهت هاريس شكراً للناخبين الأمريكيين، خاصة النساء، مؤكدة أنهن كافحن وامتلكن العزيمة ، لحماية الديمقراطية الأمريكية، وها هو جو (الرئيس المنتخب) يختار سيدة لتكون نائب للرئيس.. وأنا اقول لكم أنني أول امرأة فى هذا المنصب، لكنني لن أكون الأخيرة".