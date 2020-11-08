شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تعلن الطوارئ فى جميع المحافظات بسبب موجة الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك فرق طوارئ على أعلى مستوى تعمل على مدار الساعة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، للتدخل السريع فى حالة حدوث أى أعطال طارئة نتيجة سقوط الأمطار والسيول.

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة تتلقى جميع شكاوى المواطنين على الخط الساخن للوزارة على رقم 121، لافتاً إلى أن الوزارة وشركات توزيع الكهرباء استعدت لانتخابات مجلس الشيوخ لتأمين التغذية الكهربائية للجان الانتخابية ومعالجة ومراجعة جميع الخطوط قبل بداية الانتخابات.

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وأشار حمزة، إلى أن الشبكة القومية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء مع وجود احتياطى يومى فى الشبكة يصل إلى 22 ألف ميجا وات يومياً، مشيراً إلى أنه لا توجد أى أزمة فى استقرار التيار الكهربائى على مستوى الجمهورية.

الجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى، والذى بلغ ذروته فى صيف 2014، حيث تمكنت من التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتداءً من يونيو 2015.

ولم تشهد مصر أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار الـ5 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية، وأصبح هناك احتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 24 ألف ميجا وات يومياً خلال فصل اشتاء، ويصل إلى 15 ألف ميجا وات خلال فصل الصيف.