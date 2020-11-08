شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مركز تحكم للطاقة بتكلفة 1.4 مليار جنيه لخدمة 5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشروعات قومية عملاقة تجرى على أرض محافظة المنيا، متنوعة فى مختلف المجالات، سواء النقل أو الصحة أو التعليم، أو فى مجال الرياضة والثقافة والسياحة، ويأتى فى مقدمة تلك المشروعات محور سمالوط الحر الذى يربط بين الشرق والغرب، والمتحف الأتونى، وتطوير مسار العائلة المقدسة، ومنطقة البهنسا، ومشروعات الصرف الصحى العملاقة وغيرها من المشروعات، وتعد مشروعات التحول الرقمى والطاقة واحدة من المشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة.

وجرى حصر المبانى الحكومية التى يراد ربطها بمنظومة التحول الرقمى للدولة عبر توصيل كابلات ألياف ضوئية، والتى بلغت 1678 مبنى حكوميا، وقد جرى الانتهاء من توصيل كابلات الفايبر لـ10 مراكز تكنولوجية بالمحافظة، من بينها الديوان العام، كما تم توحيد المستندات والرسوم المقررة لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإدراجها بشكل موحد على نظام المراكز التكنولوجية.

وقال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أنه جرت إتاحة الدفع الإلكترونى لمقابل الخدمات المقدمة من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات بالتعاقد مع شركة للخدمات الإلكترونية، ولفت إلى أن محافظة المنيا أطلقت 42 خدمة مدرجة على موقع بوابة خدمات المحليات.

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فيما يجرى ضخ استثمارات ضخمة فى مجال الكهرباء الذى يعد واحدا من المشروعات التى تخدم محافظة المنيا، ويمثل نقلة كبيرة فى مجال التحكم فى الطاقة، حيث شهدت محافظة المنيا خلال الفترة الماضية، إنشاء محطات جديدة، ولوحات توزيع ومغذيات، وإحلال وتجديد للمحولات والشبكات.

ويأتى فى مقدمة تلك الأعمال مركز التحكم الإقليمى، والذى بلغت تكلفته 1.4 مليار جنيه، والذى يجرى تنفيذه على أرض المحافظة ومشروع تطوير مراكز التحكم فى الطاقة بالمنطقة الجنوبية.

ويتضمن إحلال مركز التحكم الإقليمى القائم بنجع حمادى بمنطقة مصر العليا، وإقامة مركز تحكم إقليمى جديد بسمالوط بمنطقة مصر الوسطى، من خلال تعاون مشترك بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، وهيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا" ويخدم المشروع محافظات الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد.

ومن ناحيته قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن العمل يجرى بمختلف المشروعات الجارى تنفيذها رغم جائحة كورونا، التى عجزت أن توقف المصريين عن العمل والبناء مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأشار إلى أن العمل مستمر فى محور سمالوط الحر، وكذلك المتحف الأتونى فى مرحلته الثالثة، وتطوير مسار العائلة المقدسة، ومنطقة البهنسا .