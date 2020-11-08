شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يصل مقر حملته لإلقاء خطابًا للأمريكيين بعد الفوز فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أن المرشح الديمقراطى جو بايدن وصل لمقر حملته الانتخابية لإلقاء خطابًا بعد قليل بعد الإعلان عن فوزه فى الانتخابات الأمريكية.
واحتفل مؤيدو بايدن وأشعلوا الألعاب النارية في مختلف أنحاء المدن الأمريكية بعد أن اقتنص مرشحهم الرئاسة الأمريكية في فوز صعب على الرئيس دونالد ترامب.
وبعد دقائق من إعلان كبرى المحطات التلفزيونية فوز بايدن بعد أربعة أيام حبس فيها الأمريكيون أنفاسهم ترقبا لما ستسفر عنه انتخابات الثالث من نوفمبر، تدفق الناس للاحتفال خارج سياج أمني وتردد دوي الألعاب النارية من بعيد.
وفي حي دوبونت سيركل القريب خرج بضع مئات في موكب باتجاه البيت الأبيض، وهم يعزفون الموسيقى، ويغنون ويرقصون على وقع أبواق السيارات والأجراس.
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