شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمينات" تستعد لصرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس أول العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى لصرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس للمستفيدين من أصحاب المعاشات مع معاشات شهر يناير المقبل، حيث سيتم تشكيل لجان لمتابعة آليات الصرف وتذليل أى عقبات تواجه أصحاب المعاشات.

وكان اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، قد أكد أنه جرت دراسة جميع حالات المنشآت فيما يتعلق بصرف العلاوات الخمسة، وأنه تم الصرف لأكثر من 2.5 مليون مستحق بتكلفة 7.5 مليار جنيه فى العام، كما أن إجمالى المتجمد من هذه العلاوات يبلغ 28 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم صرف نصف المتجمد على دفعتين، وفى شهر يناير المقبل سيتم صرف الدفعة الثالثة .

كما أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع المعاناة عن المواطنين فيما يتعلق بمنظومة التأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أنه سيجرى الفصل التام بين مكاتب أداء الخدمة والقائم بتشغيل الخدمة، حيث سيتم إنشاء مكاتب أمامية تقدم خدمات فقط وليس لها علاقة بتشغيل الخدمة مثل كبرى الشركات، كما سيكون هناك منصة إلكترونية بشأن تقديم الخدمات .