شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يؤكد حل مشكلات الدخول على "المنصة الالكترونية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور ماجد فهمى نجم ، رئيس جامعة حلوان ، أنه مع انطلاق الاسبوع الرابع للدراسة فى العام الجامعى 202 /2021/ ، تشهد العملية الدراسية انتظام من جانب الطلاب فى ظل تطبيق منظومة التعليم الهجين التى تمزح بين التعلم عن بعد "اون لاين " والتعلم المباشر .

وأضاف الدكتور ماجد فهمى ، فى تصريح خاص لـ "الخليج 365 " أنه تم حل كافة الصعوبات التى كانت تواجه الطلاب فى بداية العام الدراسى فى عملية الدخول والتسجيل على المنصة التعليمية وذلك من خلال فريق الدعم الفنى بالجامعة مما سهل عملية انتظام الدراسة عن بعد ، مشيرا الى أن هناك التزام كامل بالجامعة على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا فى سبيل تحقيق حماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة من عدوى فيروس كورونا .

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وشدد رئيس جامعة حلوان ، على أنه محظورعلى الطلاب دخول الحرم الجامعى بدون ارتداء الكمامة وكذلك قاعات المحاضرات بالكليات المختلفة بالجامعة سواء التى تقع داخل الجامعة أو خارج الحرم الجامعى ، كذلك يتم منع التجمعات داخل الحرم الجامعى عقب انتهاء الطلاب من حضور المحاضرات بالقاعات الدراسية وذلك لمنع عدوى كورونا .