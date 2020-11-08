شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرض «المصري اليوم» مشكلتها.. وزير الأوقاف يحل مشكلة «الست روحية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في استجابة سريعة لبرنامج «واحد من الناس»، الذي عرض قصة «الست روحية» بعدما أثارت «المصري اليوم» مشكلتها، قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه بصدد حل مشكلة الست روحية، وهي ام لاربعة أولاد ثلاثة منهم من ذوى الاحتياجات الخاصة ومصابين بمرض في الغدة الدرقية أوقف نموهم العقلى.

وكانت الست روحية طالبت بحل مشكلة منزلها البالغ مساحته ٣٥ متر على أرض أوقاف.

ووجه عمرو الليثى نداء لفضيلة الدكتور مختار جمعه وزير الأوقاف بحل مشكلة الست روحية.

لقراءة القصة: اضغط هنا

Advertisements