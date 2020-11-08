شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز غرف عمليات مرورية تحسبًا لهطول أمطار على الطرق السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غرف العمليات بإدارات عمليات المرور حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أى أمطار أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة، بعد توقعات الأرصاد الجوية، وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما تجرى مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية جرى توزيعها على جميع أقسام الطرق، تساعد قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

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وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس معتدل أيضا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق بشمال الوجه البحرى البحيرة وكفر الشيخ، وأمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش)، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد، وفرص أمطار على جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين.