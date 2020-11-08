شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على ٦ أكتوبر.. والجهاز يحذر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعرضت مدينة 6 أكتوبر إلى سقوط أمطار غزيرة مساء السبت مصحوبة بإنخفاض كبير في درجات الحرارة. وتسببت مياه الأمطار في إغراق الشوارع وحدوث تجمعات كبيرة للمياه خاصة في الأماكن المنخفضة. فيما حذر جهاز المدينة المواطنين في بيان من توخى الحذر في قيادة السيارات، والإبتعاد عن الأعمدة الكهربائية، والمياه الراكدة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 108,962

تعافي 100,239

وفيات 6,355

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