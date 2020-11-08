شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة اليوم الأول من انتخابات النواب.. الرئيس والحكومة يدلون بأصواتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت اللجان الانتخابية فى محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، فى الساعة التاسعة من صباح أمس، استقبال الناخبين، وسط إجراءات احترازية وتأمينية مشددة.

وأدلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بصوته فى مدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبوعميرة، بمصر الجديدة، ووجّه بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع اتباع أساليب الوقائية لجميع المواطنين داخل وخارج اللجان الانتخابية.

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عقب إدلائه بصوته بمقر لجنته الانتخابية بالجامعة العمالية بمدينة نصر، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الانتخاب حق دستورى ويجب على كل مواطن أن يمارس هذا الحق، مضيفًا أن الانتخابات تتم فى جو ديمقراطى وتتضمن كل مقومات الحيدة والنزاهة.

فى السياق نفسه، أدلى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بصوته بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة القبة الفداوية الابتدائية بمنطقة الوايلى، وشهد محيط اللجنة تعزيزات أمنية لتنظيم عملية التصويت من خارج اللجنة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المواطنين للوقاية من فيروس كورونا، وأدلى البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بصوته فى انتخابات مجلس النواب، كما أدلى الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، بصوته، وأكد أن المشاركة فى انتخابات مجلس النواب فرصة حقيقية لممارسة حق وطنى ودستورى لصناعة الديمقراطية وترسيخ دولة المواطنة.

وشدد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال إدلائه بصوته، على أن كل أجهزة الوزارة فى حالة استنفار قصوى لتأمين المواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية بالشكل الذى يليق بمصر وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى مناخ آمن، وأوضح أن كل محافظات المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية تشهد حالة من الاستقرار الأمنى، وأن مجريات العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم.

وحرص الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على الإدلاء مبكرًا بصوته بلجنة الشهيد طيار محمد جمال بالمنيل، وأشاد بحياد جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وشفافية العملية الانتخابية، داعيًا إلى المشاركة الإيجابية الجادة والنزول بكثافة للمشاركة وإدلاء كل واحد بصوته.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عقب إدلائه بصوته فى لجنته بمركز شباب التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، على أن الانتخابات تُجرى فى ظل إجراءات احترازية ووقائية، وتدل على المناخ الديمقراطى المتميز الذى تتمتع به مصر، داعيًا جميع الناخبين الذين يحق لهم التصويت إلى المشاركة والالتزام بارتداء الماسك الطبى «الكمامة» حفاظًا على سلامتهم.

وأدلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بصوتها بمدرسة ابن سينا بمصر الجديدة، وأكدت أهمية المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية وكل الاستحقاقات التشريعية، باعتبارها واجبًا وطنيًا على كل المصريين، لافتة إلى أن وجود مجلس النواب هو استحقاق دستورى مهم، وخطوة مهمة لدعم مسارات الديمقراطية والتنمية التى تسعى إليها الدولة المصرية.

وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عقب إدلائها بصوتها بمقر لجنتها بكلية الفنون الجميلة فى الزمالك، أن استحقاق الانتخابات البرلمانية يمثل خطوة مهمة نحو استكمال خطط التنمية الشاملة والمستدامة لبناء مصر الحديثة ذات الدور السياسى والاقتصادى الفاعل، ليس فقط فى محيطها الإقليمى ولكن على المستوى الدولى أيضًا، ودعت جموع الشعب المصرى إلى ضرورة المشاركة الإيجابية فى هذا الاستحقاق الانتخابى المهم، باعتباره واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا لكل مواطن، وذلك للإسهام فى استكمال مشوار البناء والتنمية والعبور بالوطن نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار.

وأدلى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بصوته فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب باللجنة الانتخابية بالمدرسة البريطانية بمدينة الرحاب، التابعة للدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، وشدد على ضرورة المشاركة فى الانتخابات من قِبَل المواطنين، مؤكدًا أن الانتخابات حق وواجب دستورى يجب على الجميع المشاركة فيه، وأشاد بمستوى التجهيزات التى ظهرت عليه مراكز الاقتراع فى مختلف المحافظات، موضحًا أن الدولة وفرت كل وسائل نجاح الانتخابات وبقى الدور على المشاركة الكثيفة من قِبَل المواطنين.

وأوضح أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عقب إدلائه بصوته بلجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوى بالقاهرة الجديدة، أن مشاركة جميع المواطنين الذين يحق لهم التصويت فى العملية الانتخابية واجب وطنى على الجميع، وأشاد بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل جميع اللجان الانتخابية من حيث الالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.

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ودعا المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، عقب إدلائه بصوته بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبوعميرة بمصر الجديدة، جميع أبناء «الإنتاج الحربى» والمواطنين إلى المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات واختيار مَن يمثلهم داخل مجلس النواب، مؤكدًا حرصه على الإدلاء بصوته فى هذا الاستحقاق المهم انطلاقًا من المسؤولية الوطنية ولأهميته فى تعزيز المسيرة الديمقراطية بعد أن يكتمل جناحا المؤسسة البرلمانية.

كما أدلى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بصوته فى لجنة مدرسة المعهد الأزهرى الدينى بمصر الجديدة، وقال، فى تصريحات صحفية، إن غرفة العمليات المركزية التى أقامتها المحافظة للتنسيق والربط مع كل الجهات المعنية تتابع عملية استقبال الناخبين بالقاهرة، مشيرًا إلى اكتمال فتح جميع اللجان على مستوى العاصمة دون أى معوقات، وأكد أهمية المشاركة فى الانتخابات باعتبارها واجبًا وطنيًا على كل مصرى ومصرية ولتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير على خطى ثابتة نحو التقدم فى جميع المجالات.

وحث «عبدالعال» المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.

وأدلى الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، بصوته بلجنته فى مدرسة الإعدادية بنات بالمنيل فى مصر القديمة، وقال إن المشاركة فى الاستحقاق البرلمانى الثانى لاختيار نواب الشعب تحت قبة البرلمان يأتى دعمًا للمشاركة السياسية فى بناء الإطار التشريعى للدولة.

وحرصت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، على الإدلاء بصوتها فى لجنتها الانتخابية بـمدرسة الخلفاء الإعدادية بنين بمنطقة مصر الجديدة، بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة القاهرة.

وقالت إن حرصها على الإدلاء بصوتها هو لإيمانها بأن المشاركة فى العملية الانتخابية واجب وطنى على كل مواطن مصرى يرغب فى مستقبل أفضل له ولأبنائه وحق دستورى لا يجب التخلى عنه.