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فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة حتى 16 نوفمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتح جامعة القاهرة، اليوم الأحد ، باب الترشح لشغل منصب عميد كلية الزراعة بالجامعة، وذلك حتى يوم الإثنين 16 نوفمبر. وأوضح القرار الصادر من جامعة القاهرة، أن المستندات المطلوبة للترشح تتمثل فى طلب الترشح لمنصب عميد الكلية، ويتم الحصول عليه من مقر اللجنة وخطة العمل الخاصة بالمرشح وتتضمن أوجه القصور وخطة الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير للكلية.

 

 

كما تضمنت شروط الترشح والأوراق المطلوبة للترشح السيرة الذاتية للمرشح باللغة العربية وعدد 4 بيان حالة وظيفية من الكلية وعدد 4 صور من بطاقة الرقم القومى تكون سارية، وعدد 2 صورة شخصية حديثة ، على أن يكون  تقديم الطلبات يكون باليد من أصل و5 نسخ مرفقا بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون القطاع بمكتب رئيس الجامعة بمبنى القبة.

 

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وبحسب الجدول الزمنى لإجراءات الترشيح سيتم إعلان الأسماء المبدئية للمرشحين يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على أن يغلق باب الطعون يوم 19 نوفمبر، ويعلن الأسماء النهائية للمرشحين يوم الأحد 22 نوفمبر .

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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