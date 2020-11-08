شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط السماح للصحفيين بسداد الاشتراكات التأمينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، للسماح للصحفيين أعضاء النقابة غير المنتظمين في المؤسسات الصحفية بدفع الاشتراكات التأمينية لهم ، ويقدم ”الخليج 365” فى السطور التالية النقاط المحددة للصحفيين بدفع الاشتراكات التأمينية . سيكون من حق الصحفي دفع الاشتراكات التأمينية الخاصة به بدون ارتباطه بالعمل بمؤسسة صحفية . دفع الاشتراكات للصحفى باعتباره كصاحب عمل حيث سيتحمل إجمالي التأمينات المقررة له . يقدم شهادة من نقابة الصحفيين، بأنه مسجل مشتغلين . سيتم تنفيذ القرار اعتبارا من أول يناير 2021 . الربط مع نقابة الصحفيين، لتقديم كافة الخدمات التأمينية لأعضائها.

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