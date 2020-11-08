شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الدراسة فى 4 محافظات بسبب حالة الطقس السيئ.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت 3 محافظات تعطيل الدراسة اليوم الأحد في المدارس والجامعات بسبب حالة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، وهذه المحافظات هى البحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط، وذلك لحين تحسن الأحوال الجوية.

وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة الأحد فى الإسكندرية، نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية، جاء ذلك نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية فى ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والرى، ويستثنى من القرار القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

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كما قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعطيل الدراسة الأحد حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار وحفاظا على سلامة الطلاب بمحافظة مطروح.

فيما قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تعطيل الدراسة الأحد 8 نوفمبر 2020 بجميع المدارس والمعاهد (طلاب ومعلمون)، على أن يستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل وفقا للاحتياجات التى يحددها مديرى المدارس والإدارات، نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على سلامة الطلاب، وأهابت المحافظة بالمواطنين الالتزام بمنازلهم الا للضرورة القصوى.

كما أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه تقرر إقرار غدا الأحد عطلة بالمدارس بسبب سوء الأحوال الجوية.