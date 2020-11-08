شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس فى الإسكندرية.. اعرف ماذا قال المحافظ عن موجة الطقس السيئ؟ "فيديو لايف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الخليج 365 بثا مباشرا "فيديو لايف" مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حول موجة الطقس السيئ التى ضربت الإسكندرية أمس وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن الإسكندرية شهدت اليوم هطول الأمطار الرعدية الغزيرة والتى بدأت فى تمام الساعة الخامسة عصر السبت، واستمر هطول الأمطار لمدة ساعتين مما أدى إلى وجود تراكمات لمياه الأمطار فى بعض المناطق على الكورنيش والشوارع الداخلية، نظرا لزيادة كمية مياه الأمطار والتى تفوق القدرة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحى بالإسكندرية، مؤكدا تكاتف كافة الجهات المعنية بالإسكندرية لسرعة تصريف مياه الأمطار وفتح الطريق أمام المرور.



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وحول تأثير البنية التحتية فى زيادة تراكمات مياه الأمطار، قال اللواء محمد الشريف، إن عشوائية البناء المخالف التى شهدتها الإسكندرية خلال السنوات الماضية أثرت بشكل مباشر على البنية التحتية، وأدت إلى ضعف الشبكة الحالية فى استيعاب كميات مياه الأمطار المتزايدة فى كل عام نتيجة التغيرات المناخية، مؤكدا أن إجراءات التصالح فى البناء المخالف التى تقرها الدولة حاليا تستهدف توجيه تلك المخصصات المالية لإصلاح شبكات الصرف والمرافق للقضاء على تلك المشكلة.

فيما أكد محافظ الإسكندرية، أنه تقرر تعطيل الدراسة اليوم الأحد نظرا، حفاظا على سلامة الطلاب نظرا لسوء الآحوال الجوية، وأنه من المحتمل تعطيل الدراسة فى اليوم التالى أيضا إذا استمرت حالة الطقس السيئ، مناشدا المواطنين بعدم الخروج اليوم إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى حفاظا على سلامتهم.

وحول السيولة المرورية على الكورنيش وفى منطقة كوبرى المندرة قال "الشريف"، إن هناك سيولة مرورية حاليا على كورنيش الإسكندرية وجرى تصريف المياه المتراكمة، خاصة أسفل كوبرى المندرة الذى شهد توقف لمدة ساعتين فجر السبت بسبب تجمعات مياه الأمطار، ولكن جرى العمل على شفط تجمعات المياه وفتح الطريق لتحقيق السيولة المرورية.