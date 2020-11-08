شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر حكومية: ندرس غلق المحال 12 منتصف الليل فى الصيف و11 مساءً بالشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ" الخليج 365" أن إعلان المواعيد الجديدة لغلق المحال العامة والورش، سيتم إعلانها خلال الساعات القادمة بعد إجتماع سيتم عقده هذا الأسبوع فى مجلس الوزراء بين الجهات والوزارات المعنية بعد مناقشة كافة المقترحات التى تقدم بها الوزراء .

ولفتت المصادر إلى أن أبرز ملامح مواعيد غلق المحال أن تكون بين الساعة 10 مساءا أو 11 مساءا أو 12 مساءا، مرجحة أن تكون مواعيد الغلق للمحال العامة والمنشآت فى الثانية عشر منتصف الليل فى الصيف والحادية عشر مساءا فى الشتاء وتختلف المواعيد فى الإجازات الرسمية والخميس والجمعة لتكون فى الواحدة بعد منتصف الليل، على أن تكون مواعيد الغلق للورش قبل المحال بساعة .

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وفيما يتعلق بالمحافظات السياحية أوضحت المصادر أنه سيكون الغلق فيها مدة قليلة قد تتراوح بين 4 إلى 5 ساعات بعد منتصف الليل ، نظرا لأن المحافظات السياحية ستكون أكثر مرونة فى مواعيد الغلق .

وأكدت المصادر أن قرار تحديد مواعيد غلق المحال العامة والورش لا يرتبط بكورونا وعدد الاصابات، وإنما للحد من انتشار المقاهى بطريقة عشوائية خاصة في المناطق السكنية ، لافته إلى أن القرار سيكون به استثناءات لعدد من المحال والورش خاصة البعيد عن المناطق السكنية

ولفتت إلى إنه تم تأجيل إعلان القرار الأسبوع الماضى لحين الإنتهاء من مناقشة مقترحات الوزراء المختلفة .