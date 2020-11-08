شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر وفيس بوك يحذران من تغريدة لترامب حول فوزه بالانتخابات بـ71 مليون صوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب غير معترف بنتائج الانتخابات الرئاسية، ويصر على أنها شهدت عمليات تزوير عديدة، فلم يتوقف عن التغريدة حول فوزه في الانتخابات، ويؤكد لمتابعيه أن الانتخابات مزورة، إلا أن موقع تويتر يواصل تحذير مستخدميه من تغريدات ترامب التي يتحدث فيها عن تزوير الانتخابات.

وحذر موقع تويتر من تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تحدث فيها عن حصوله على 71 مليون صوت قانوني في الانتخابات، حيث كتبت تويتر على هذه التغريدة: "هذا الادعاء حول تزوير الانتخابات محل نزاع".

وقال ترامب: "لم يُسمح للمراقبين بالدخول إلى غرف العد. لقد فزت في الانتخابات، حصلت على 71.000.000 صوت قانوني. حدثت أشياء سيئة لم يُسمح لمراقبينا برؤيتها. لم يحدث من قبل. تم إرسال ملايين البطاقات البريدية إلى الأشخاص الذين لم يطلبوا منهم مطلقًا!".



ترامب عبر تويتر

كما أن موقع فيسبوك، حذر مستخدميه أيضا من التغريدة التي قال فيها ترامب إنه حصل على 71 مليون صوت، حيث كتب فيسبوك أسفل التغريدة: "جو بايدن هو الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020".



ترامب عبر فيسبوك

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وفي وقت سابق، وثقت صورا نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، لحظة عودة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد إعلان فوز منافسه جو بايدن وكامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كما تداول رواد تويتر مقطع فيديو يرصد موكب ترامب خلال عودة من منتجع الجولف.

وعاد دونالد ترامب بعد ظهر السبت إلى البيت الأبيض بعدما قضى الصبيحة يلعب الغولف في النادي الذي يملكه في ستيرلينغ بولاية فيرجينيا، وذلك بعد ساعات على إعلان فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، عابراً في موكبه أمام حشود تحتفل في الشارع بهزيمته.

وكانت أظهرت لقطات فيديو لحظات توثق مغادرة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، البيت الأبيض، متوجها إلى منتجعه للجولف، وذلك مع استمرار فرز الأصوات وفى الوقت الذى أعلنت فيه وسائل إعلام أمريكية فوز منافسه جو بايدن فى انتخابات الرئاسية.

وأعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطى، جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، قائلة إن بايدن حصل على 274 مجمعا انتخابيا.

في السياق ذاته، قال مركز إديسون للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن المرشح الديمقراطى جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية اليوم السبت.

وأصبح بايدن (77 عاما) أكبر رئيس أمريكى منتخب سنا بعد فشل ترامب فى توسيع قاعدته الشعبية وراء الناخبين البيض فى الريف وأبناء الطبقة العاملة.

كما أعلنت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بمجموع 290 صوتا للمجمع الانتخابي.