شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة عودة ترامب إلى البيت الأبيض بعد إعلان فوز جو بايدن بالرئاسة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثقت صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، لحظة عودة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد إعلان فوز منافسه جو بايدن وكامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كما تداول رواد تويتر مقطع فيديو يرصد موكب ترامب خلال عودة من منتجع الجولف.

وعاد دونالد ترامب بعد ظهر السبت إلى البيت الأبيض بعدما قضى الصبيحة يلعب الغولف في النادي الذي يملكه في ستيرلينغ بولاية فيرجينيا، وذلك بعد ساعات على إعلان فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، عابراً في موكبه أمام حشود تحتفل في الشارع بهزيمته.



ترامب

وكانت أظهرت لقطات فيديو لحظات توثق مغادرة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، البيت الأبيض، متوجها إلى منتجعه للجولف، وذلك مع استمرار فرز الأصوات وفى الوقت الذى أعلنت فيه وسائل إعلام أمريكية فوز منافسه جو بايدن فى انتخابات الرئاسية.

وأعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطى، جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، قائلة إن بايدن حصل على 274 مجمعا انتخابيا.

في السياق ذاته، قال مركز إديسون للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن المرشح الديمقراطى جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية اليوم السبت.

وأصبح بايدن (77 عاما) أكبر رئيس أمريكى منتخب سنا بعد فشل ترامب فى توسيع قاعدته الشعبية وراء الناخبين البيض فى الريف وأبناء الطبقة العاملة.

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كما أعلنت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بمجموع 290 صوتا للمجمع الانتخابي.



حشود خلال موكب ترامب



دونالد ترامب