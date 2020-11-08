الإدارية العليا تقبل طعن محمد فؤاد وعلاء شلتوت على نتيجة انتخابات العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا بقبول الطعن المقدم من الحزب المصري الديمقراطي عن الدكتور محمد فؤاد وعلاء شلتوت على نتيجة انتخابات دائرة العمرانية شكلًا.

وأكد النائب محمد فؤاد –عبر الصفحة الرسمية له على "فيس بوك"-، أن الإدارية العليا أحالت موضوع الطعن إلى محكمة النقض، للفصل في صحة عضوية النواب المعلن نجاحهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتلقت المحكمة الإدارية العليا نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

ومن ضمن الطعون المقامة؛ طعن واحد من محافظة الجيزة بإحدى الدوائر، و5 طعون من البحيرة، و7 طعون من الإسكندرية، و2 طعن من قنا، و2 طعن من الفيوم، و3 طعون من البحر الأحمر، و2 طعن من أسوان، وطعن واحد من الأقصر، وطعن واحد من مطروح، و5 طعون من سوهاج، و3 طعون من بنى سويف، و4 طعون من أسيوط .