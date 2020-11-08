شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ: تطهير وتعقيم مقار اللجان الانتخابية لمجلس النواب ليلاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ،أنه تابع أعمال الحملات المكبرة للتطهير والتعقيم، مقار اللجان الانتخابية بعد الانتهاء من اليوم الأول للعملية الانتخابية لمجلس النواب 2020م، وذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بشأن انتخابات مجلس النواب.

وأضاف المحافظ، أنه تم تقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن التطهير والتعقيم في كافة اللجان بقرى ومراكز ومدن المحافظة، حرصاً على سلامة الجميع لإتمام العملية الانتخابية على أكمل وجه،مشدداً على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، باستمرار أعمال التطهير على مدى يومي الانتخابات لتغطية كافة المقار الانتخابية بالمراكز والمدن والأحياء والقرى، كذا بعد الانتهاء من العملية الانتخابية.