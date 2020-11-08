شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح عيب خلقي بقلب طفلة: تركيب جهاز داخل القلب لغلق ثقوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن الفريق الطبي بمستشفى النصر التخصصي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية من إصلاح عيب خلقي بقلب طفلة تبلغ من العمر ٤ سنوات حيث تم تركيب جهاز داخل القلب لغلق ثقوب متعددة بين الأذينين عن طريق القسطرة دونما اللجوء إلى جراحات القلب التقليدية..

يذكر ان الطفلة ترددت على العديد من كبرى المراكز الطبية المتخصصة وقررت لها إصلاح جراحي وغلق للثقوب جراحياً حيث انتهى المطاف في مستشفى النصر التخصصي عندما تم عرضها على د. عبدالرحمن العفيفي رئيس قسم قلب الأطفال والقسطرة القلبية بمستشفى النصر التخصصي ورئيس فريق مجدي يعقوب للعيوب الخلقية لقلب الأطفال وقرر الفريق التدخل عبر القسطرة وإغلاق الثقوب المتعددة دون جراحة.