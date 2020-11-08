شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: شكرًا لشعب ميت غمر «أهلاوية وزملكاوية» أعطوا قطر درسًا قاسيًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على مجريات اليوم الأول في انتخابات مجلس الشعب 2020، والأصوات التي حصل عليها خلال فعاليات المشاركة من قبل بعض الناس.
وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «شكرًا لشعب ميت غمر العظيم المحترم نساء ورجال شيوخ وشباب زملكاوية وأهلاوية لقد اتحدوا جميعا ليعطوا قطر وكلابها الخونة درسًا قاسيًا في الدفاع عن ابن بلدهم».
وتابع: «فلقد أجمعت كل شبكات رصد العملية الانتخابية في ميت غمر بندر ومركز شمال وجنوب أن المؤشرات الأولية بعد غلق الصناديق في اليوم الأول تفوق المستشار مرتضي منصور في نحو 167 لجنة من 169 لجنة بفارق كبير عن أقرب منافسيه».
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