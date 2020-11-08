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شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يصر على الفوز بالانتخابات الأمريكية ويؤكد: حصلت على 71 مليون صوت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على موقع توتير، قائلا: لم يُسمح للمراقبين بالدخول إلى غرف فرز الأصوات، لقد فزت في الانتخابات، وحصلت على 71.000.000 صوت قانوني.
وأضاف على تويتر: "حدثت أشياء سيئة لم يُسمح لمراقبينا برؤيتها. لم يحدث من قبل. تم إرسال ملايين البطاقات البريدية إلى الأشخاص الذين لم يطلبوا منهم مطلقًا!".
تغريدة ترامب
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