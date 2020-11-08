شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة الرسوم المسيئة على طاولة لقاء شيخ الأزهر ووزير خارجية فرنسا غداً بالمشيخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بعد عصر غد الأحد، جان إيف لودريان، وزير خارجية فرنسا، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء التطرق إلى أزمة الرسوم المسيئة الأخيرة، وتوضيح من وزير الخارجية الفرنسى لما حدث، وذلك بعد تنديد الأزهر بالأحداث الأخيرة التى شهدتها فرنسا.

ومن المتوقع أن يصل جان إيف لودريان إلى القاهرة خلال ساعات، حيث سيلتقى سامح شكرى وزير الخارجية، لمناقشة جميع القضايا الإقليمية، ذات الاهتمام المشترك بين مصر وفرنسا ولا سيما ليبيا، فضلًا عن عملية السلام في الشرق الأوسط والتطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط.

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