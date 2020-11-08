شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر تقاليع إبراهيم منير فى عالم الكوميديا على طريقة "يونس شلبى" بمدرسة المشاغبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد الإخوان في صورة أشبه بالفنان يونس شلبى فى مسرحية مدرسة المشاغبين، مع الاعتذار للفنان الراحل على ذلك التشبيه، حيث يظهر مرشد الإخوان في صورة كوميدية، لا يستطيع فيها تجميع الكلمات، أو نسج حوار منظم في كافة حواراته التي ظهر فيها مؤخرا.

وعمل إبراهيم منير على ملئ مساحة كبيرة من الفضائيات الإخوانية، بشكل ظهر فيه وجهه المغيب عن الواقع، بحيث كانت المعلومات دائما غائبة عنه، وغير قادر على التمييز عما يقال أو الإجابة التي تكون مفيده لأنصاره، فظهر التلعثم واضحا عليه في عشرات الإجابات، التي لم يستطع الرد فيها.

ومنذ أيام قليلة أصدر مجلس شورى جماعة الإخوان الإرهابية بيانا عاجلا، خلال اجتماعه الأول منذ القبض على محمود عزت مرشد الجماعة، وتعيين إبراهيم منير مؤكدين انشقاق الأخير عن مبادئ حسن البنا وتبرؤ الجماعة منه، حيث يؤكد هذا البيان الانشقاقات داخل هذه الجماعة الإرهابية.