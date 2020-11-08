شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: لا تعطيل للدراسة غدا فى العاصمة بسبب الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لبرنامج "على مسؤوليتي" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أنه لا يوجد تعطيل للدراسة غدا فى العاصمة بسبب الأحوال الجوية.

تشهد مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى، سقوط أمطار غزيرة ورعدية ببعض المناطق، وذلك وسط تحذيرات لهيئة الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار على أغلب أنحاء الجمهورية.

وتشهد القاهرة والجيزة أمطارا خفيفة لمتوسطة أحيانا، وسط توقعات لخبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر فرص الأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى غدا، تكون غزيرة ورعدية بالسواحل الشمالية.

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وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد ، استمرار انخفاض درجات الحرارة ، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة ، وطقس معتدل ايضا علي جنوب الصعيد والرياح معتدلة.