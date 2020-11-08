شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. بايدن يعلن فريق عمل خاص لمكافحة كورونا.. و"CNN": يضم 12 شخصًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطط الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لتعيين فرقة عمل خاصة بفيروس كورونا يوم الاثنين مؤلفة من 12 شخصًا.

وبحسب ما ورد سيقود فريق العمل ثلاثة رؤساء مشاركين وهم الجراح العام السابق فيفيك مورثي ، والمفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء ديفيد كيسلر والدكتورة مارسيلا نونيز سميث من جامعة ييل.

وفي نفس السياق فان الإعلان الذي سيأتي بعد أيام فقط من توقع فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية ، يشير إلى مدى جدية خططه للتركيز على جائحة الفيروس التاجي منذ بداية انتقاله.

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وقالت المصادر إنه من غير المتوقع أن يعلن بايدن ترشيحات مجلس الوزراء لأسابيع وقد ينتظر حتى تتضح السيطرة على مجلس الشيوخ، ولكنه يفكر بأشخاص محتملين في معظم المناصب العليا ، لكن الإعلان عن فيروس كورونا يؤكد الأولوية التي ينوي وضعها في هذا التحدي.

وفي وقت سابق اعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أعلن مركز إديسون للأبحاث، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن يفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، كما أعلنت ذلك وكالة أسوشيتد برس.