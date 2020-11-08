شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار غزيرة ومتواصلة على الإسكندرية تخف حدتها الاثنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود شاهين، مدير التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار على الإسكندرية مستمرة اليوم وغدا الأحد.
وأوضح شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «السواحل الشمالية الغربية معرضة لسقوط أمطار غزيرة حتى الأحد»، مشيرا إلى أن الأمطار ستنحصر على مطروح والسلوم الاثنين، ثم تخف حدتها على الإسكندرية في اليوم ذاته.
وتابع «الإسكندرية تتعرض لأمطار غزيرة ومتواصلة»، مشيرا إلى أن القاهرة تعرضت لأمطار ما بين خفيفة ومتوسطة في بعض المناطق، معلقا «أمطار القاهرة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية».
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