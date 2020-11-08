شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يرسل بريدا إلكترونيا لمؤيديه: يشرفنى ثقة الأمريكيين وحان الوقت لنتوحد كأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الرئيس المنتخب جو بايدن رسالة بريد إلكتروني لمؤيديه قائلاً: "مع انتهاء الحملة، حان الوقت لنضع الغضب والخطاب القاسي وراءنا ونتوحد كأمة.

ونشرت صحيفة الجارديان جزءا من بريد جو بايدن لمؤيديه: "يشرفني أن أحظى بالثقة التي وضعها الشعب الأمريكي بي وفي نائب الرئيس المنتخب هاريس.. في مواجهة عقبات غير مسبوقة، صوت عدد قياسي من الأمريكيين. يثبت مرة أخرى أن الديمقراطية تنبض بعمق في قلب أمريكا"، وأضافت الرسالة: "مع انتهاء الحملة، حان الوقت لنضع الغضب والخطاب القاسي وراءنا ونتوحد كأمة.. حان الوقت لأمريكا أن تتحد. وللشفاء.. نحن الولايات المتحدة الأمريكية. ولا يوجد شيء لا يمكننا فعله، إذا فعلنا ذلك معًا".

وفي وقت سابق اعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

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وقال أعلن مركز إديسون للأبحاث، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن يفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، كما أعلنت ذلك وكالة أسوشيتد برس.

وقالت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن، إن الأخير يخطط لإلقاء كلمة في وقت ذروة المشاهدة اليوم السبت في الوقت الذي يواصل فيه توسيع الفارق مع منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.

من جانبها، نشرت السلطات الأمريكية، عددا كبيرا من قوات الحرس الوطني الأمريكي، في محيط مجلس مدينة فيلادلفيا أكبر مدن ولاية بنسلفانيا، اليوم السبت، مع استمرار عمليات فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة التي يتنافس فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن ضد الرئيس الحالي دونالد ترامب.