شكرا لقرائتكم خبر عن سي إن إن: السيسي أول رئيس عربي قدم التهنئة لجو بايدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن الرئيس السيسي هو أول رئيس عربي قدم التهانئ إلى الديمقراطي جو بايدن، بعد فوزه بالانتخابات الأمريكية على منافسه الجمهورى دونالد ترامب.

وهنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، الريئس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية باسم راضي.

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وقال مُتحدث الرئاسة ، في بيان، أن السيسي وجه التهنئة إلى بايدن "بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وأشار راضي إلى أن السيسي أكد تطلع بلاده "في هذه المناسبة للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين".