شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء اليوم الأول من التصويت بالمرحلة الثانية للانتخابات وتشميع أبواب اللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رؤساء اللجان الفرعية فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب البالغ عددها 9468 لجنة، منذ قليل، فى التاسعة مساء السبت ، انتهاء اليوم الأول من تصويت المصريين بالداخل، على أن يستكمل غدا الأحد فى التاسعة صباحا عمليات الإقتراع بعد تعقيم اللجان.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام عملية التصويت باللجان الفرعية فى أول أيام الاقتراع بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب عقب وصول جميع القضاة المشرفين على اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة إلى لجانهم وقاموا بفتحها فى مواعيدها المحددة، وبعد تحديد الحرم الانتخابى واتخاذ الإجراءات اللازمة تم السماح للناخبين بالتصويت فى التاسعة صباحا، وقد شهدت اللجان اقبال من المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم.

وأشار المستشار لاشين إبراهيم، إلى أن الهيئة تابعت عن كثب كافة مجريات العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المشكلة بالهيئة والتى تقوم بالرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالانتخابات، مشيرا إلى أن الهيئة تلقت عدد من الشكاوى غير المؤثرة على سير العملية الانتخابية.

وشدد المستشار لاشين إبراهيم، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وارتداء الكمامات الطبية التي تم توفيرها لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع مجانا، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، أثناء عمليات التصويت مؤكد أن أطراف العملية الانتخابية التزموا بالاجراءات فى أول أيام الاقتراع.

وقام رؤساء اللجان الفرعية عقب انتهاء عمليات التصويت بغلق صناديق الاقتراع بالأقفال البلاستيكية المسلسلة وتحرير محضر الغلق متضمنا الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وفقا لكشوف الناخبين بكل لجنة، ثم غلق الصندوق المتضمن لتلك المحاضر والأدوات المختلفة المستخدمة في العملية الانتخابية وتشميع باب اللجنة الفرعية بالشمع الأحمر وختمه بخاتم رئيس اللجنة بعد تأكده من سلامة منافذ وباب اللجنة.

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وتجرى انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2084 مرشحا "فردى" .

فى النظام الفردى يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتان بدمياط، ونائبًان من دائرة واحدة بالسويس، ونائبًان من دائرتين ببورسعيد، ونائبًان من دائرتين بشمال سيناء، ونائبًان من دائرتين بجنوب سيناء.

وفى نظام القوائم، يحتار الناخبون 142 نائبا من أصل 284 مرشحا بقائمتى "الوطنية من أجل مصر"، و"أبناء مصر"، بواقع:100 مقعد بالدائرة الأولى، "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"، و42 مقعدًا بالدائرة الثالثة، "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالى 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضو