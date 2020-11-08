شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: مشهد وقوف الشباب بطوابير الانتخاباب مفرح ورائع للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، إن المشهد الانتخابي اليوم كان رائعا للغاية، حيث قامت بالإدلاء بصوتها فى مدرسة "ابن سينا" فى مصر الجديدة، وكان هناك حضور من الشباب فى مشهد رائع، يقفون فى الطوابير، انتظارا لدورهم للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب.

وأضافت وزير البيئة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، على برنامج أخر النهار، والذى يقدمه محمد الباز على فضائية النهار، أن ما شهدته من مشاركة للشباب مفرح للغاية، وأن يكون هناك نوع من أنواع المشاركة الإيجابية لهم، والإدلاء بأصواتهم الانتخابية لاختيار من يمثلهم، وذلك لإكمال المسار الديمقراطى، بعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، وكذلك الانتخابات البرلمانية 2020، مما يعد خطوة هامة فى مسار التنمية بجمهورية مصر العربية.

Advertisements

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، إلى أن مشهد التباعد الإجتماعى بين الناخبين كان هو المسيطر خارج وداخل اللجان، وكان دخول الناخبين إلى اللجان يتم بعدد معين، كما كان الناخبين ملتزمون بالإجراءات الاحترازية على أعلى مستوى، من حيث الالتزام بارتداء الكمامات، وترك مسافات متر بين كل ناخب.