شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدي: السيسي أول زعيم عربي يهنئ بايدين بفوزه بالرئاسة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت الإعلامية لميس الحديدي على فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية 2020. وقالت الحديدي في برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على قناة «ON، إن جو بايدن أصبح الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة، وبرغم إعلان النتائج إلا أن دونالد ترامب مازال مصرًا على رفضها معلنًا استمراره في إجراءات التقاضي.

وأضافت، الرئيس عبدالفتاح السيسي أول زعيم عربي في المنطقة يهنيء الرئيس الأمريكي بايدن، بفوزه بالانتخابات، وحتى لو ترامب لم يعترف بنتائج الانتخابات فالعالم بدأ يعترف دولة تلو الآخرى بجو بايدن رئيسًا.

ولفتت الإعلامية، إلى أن بايدن هو أكبر الرؤساء الأمريكين سنًا، ممن وصلوا لسدة الحكم في الانتخابات الأمريكية، وأكثر الرؤساء الذين حصلوا على أصوات في تاريخ الانتخابات أيضًا، بحجم مشاركة ضخم بلغ نحو 160 مليون أمريكي، ما يعكس حجم الاهتمام والاستقطاب في الانتخابات الأكثر زخمًا في تاريخ الولايات المتحدة.

يذكر أن برنامج «كلمة أخيرة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي، ويذاع من السبت إلى الثلاثاء، في تمام التاسعة على شاشة «ON».